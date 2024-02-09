2024-02-09 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي،اليوم الجمعة، عن تفاصيل قطار كربلاء _ نجف السريع، مؤكدا أن المشروع سيرى النور قريبا. وقال وزير النقل في بيان ورد” ايرث نيوز” ، إن المشروع السككي الاستثماري بين كربلاء المقدسة والنجف الاشرف سيرى النور قريبا، مبينا انه يربط المدينتين المقدستين بقطار سريع وباستيعاب عال. وواصل الوزير قوله: […]

ظهرت المقالة ينقل 25 ألف مسافر بالساعة..وزير النقل يتحدث عن قطار كربلاء- النجف السريع أولاً على ايرث نيوز.