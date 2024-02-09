الموارد: مشروع مترو بغداد لن يواجه مشكلة بالمياه الجوفية

2024-02-09 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- هندرين مكيأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن مشروع مترو بغداد لن يواجه مشكلة بالمياه الجوفية.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "لا توجد مياه جوفية تعيق مترو بغداد"، لافتاً الى أنه "هناك إجراءات بسيطة تتخذها الوزارة في حال وجود مياه جوفية من خلال حسابات هندسية وبناء الأنفاق بالكونكريت وتتم معالجتها".وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، عن إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء - النجف.وقال السوداني في كلمة له خلال حفل إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء - نجف السريع، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع مترو بغداد يؤسس إلى نقلة مهمة في تنقل المواطنين بالعاصمة بغداد التي تجاوز عدد سكانها 8 ملايين، حيث يتكون المشروع من 7 خطوط بطول 148 كم، وسوف يغطي أغلب مساحات بغداد"، مبيناً أن "مشروع المترو يؤسس لعملية ربط مع المدن الجديدة التي تمّت المباشرة بها، وهي مدينة الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب بغداد، ومدينة الصدر الجديدة شرق بغداد".وتابع أن "هذه المشاريع تحمل جدوى اقتصادية واضحة وكبيرة أمام القطاع الخاص الجاد في تنفيذها، وأن الإعلان عن هذين المشروعين يمثل انتقالة في مسار عمل الحكومة من المشاريع السريعة والبسيطة، كمشاريع الجهد الخدمي والهندسي، إلى المشاريع الكبرى"، لافتاً إلى أن "مسارات العمل مستمرة، فقد عملنا على هذين المشروعين، وأطلقنا مشروع طريق التنمية، ونشرف بشكل مباشر على إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإبرام عقود المدن الجديدة، وقريباً سوف تكتمل المحفظة الاستثمارية لتأهيل وتوسيع مطار بغداد الدولي".وأشار إلى أن "جميع هذه المشاريع تؤسس لنهضة تنموية للعراق الجديد، بعد سنوات من الإهمال وسوء التخطيط والفساد الذي أثر على مجمل المشاريع وخصوصاً البنى التحتية"، مؤكداًَ أن "النقل العام هدف لن نكتفي فيه ببناء الجسور والمجسّرات والأنفاق، وإنما لدينا رؤية متكاملة لحزمة من عدة وسائل نقل حديثة لعاصمتنا".