طيران حربي كثيف و منخفض يحلق فوق القائم العراقية والبو كمال السورية

2024-02-09 13:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، بتحليق كثيف ومنخفض للطيران الحربي الأمريكي، فوق مناطق القائم العراقية والبو كمال السورية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "الطيران الحربي الأمريكي يحلق بشكل كثيف ومنخفض، فوق مناطق القائم العراقية والبو كمال السورية".

وأشار الى ان "حالة من الهلع والخوف اصابت المدنيين، خشية تكرار القصف لمناطقهم".

وشهدت عدد من مناطق غربي محافظة الانبار، خصوصا سكان مدينة القائم، ليلة صعبة، فجر السبت (3 شباط 2024)، نتيجة الغارات الأمريكية المكثفة التي استهدفت مواقع مختلفة للفصائل في المدينة.

وكان مصدر أمني، كشف اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن إجراءات مشددة اتخذتها القوات الأمريكية في ثلاثة مواقع بمدينة أربيل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات مشددة ورفعت درجة التأهب وشغلت صافرات الإنذار في ثلاثة مواقع في قاعدة الحرير بمطار أربيل والقنصلية الأمريكية في منطقة عين كاوا والقنصلية الجديدة على طريق مصيف صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "طيران أمريكي مسير حلق بارتفاع منخفض في أطراف مدينة أربيل قرب مناطق سهل نينوى وأيضا في المناطق الحدودية بين دهوك وناحية ربيعة بمحافظة نينوى منذ صباح اليوم".



