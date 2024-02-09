رئيس حكومة الاقليم: من الضروري بقاء اميركا في كردستان

2024-02-09 13:18:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان توقف صادرات النفط وعدم دفع موازنة إقليم كوردستان شكلا عبئاً والمواطنون يواجهون المشاكل. وقال بارزاني في مقابلة مع قناة ان بي سي الاميركية ان الشركات الأجنبية، بما فيها الأميركية ايضا واجهت مشاكل في إقليم كوردستان، مشيرا الى وجود امل في حل المشاكل. واضاف ان إقليم كوردستان بحاجة إلى المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية لأن التحديات التي يواجهونها مختلفة ويتوقعون المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة. واكد ان إقليم كردستان بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الاميركية ومن الضروري بقائهم في إقليم كردستان، ولم نطالب ابدا بانسحاب القوات الأميركية، مبينا ان إقليم كوردستان