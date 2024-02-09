إنقاذ طفلة بعد بقائها نحو ثلاثة ايام تحت الطين في الفيليبين

2024-02-09 13:18:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية في الفليبين عن العثور على طفلة بعد نحو ثلاثة ايام (60 ساعة) من انهيار أرضي خلّف ما لا يقل عن 15 قتيلا وأكثر من مئة مفقود في جنوب البلاد. وقال رئيس الوكالة إدوارد ماكابيلي في تصريح لوسائل الاعلام انه عُثر على الطفلة الصغيرة (دون تحديد عمرها)، من جانب عناصر الإنقاذ الذين ظلوا منذ وقوع الكارثة يبحثون بأيديهم المجرّدة وبالمجارف لمحاولة العثور على ناجين في قرية ماسارا المنجمية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد. ووصف ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه معجزة، قائلاً ان هذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ، فقدرة الطفل على الصمود عادة ما تكون أقل من