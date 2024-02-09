وثيقة.. المفوضية تطالب النزاهة بفتح تحقيق بحق العيداني ومرشحين من تصميم

2024-02-09 13:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

طالبت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، هيئة النزاهة الاتحاديةبفتح تحقيق بحق اسعد العيداني ومرشحين من تحالف "تصميم".

وذكرت وثيقة صادرة من المفوضية بتاريخ (7 / 2 /2024) وحصلت عليها "بغداد اليوم"، أنه "استنادا إلى قرار مجلس المفوضين رقم (35) للمحضر الاستثنائي (73) المؤرخ في 28/ 12/2023 ، تفضلكم بإحالة الشكوى المقدمة بحق مرشحي تحالف تصميم عن محافظة (البصرة) المدرجة أسماؤهم في الأدنى؛ لمخالفتهم المادة ( 10 ) من نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023 ، إلى فرق التدقيق المشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي المختصة بـ (مراجعة وتدقيق إجراءات تخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم لسنة 2023)، راجين الاطلاع وإعلامنا إجراءاتكم بهذا الشأن؛ ليتسنى لمفوضيتنا اتخاذ الإجراءات المناسبة".



