مجلس البصرة "متحمس" لاستكمال المشاريع مع المحافظ.. ماذا عن استحصال التخصيصات؟

2024-02-09 13:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عزمه المضي بدعم المحافظة لغرض انجاز المشاريع الاستراتيجية المستمرة حاليا والمضي بإحالة مشاريع جديدة بالفترة المقبلة ضمن موازنة 2024.

وقال عضو المجلس عقيل طالب الفريجي لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس المحافظة سيدعم المحافظ في تسهيل إحالة مشاريع والعمل على سرعة الحصول على التخصيصات من الحكومة الاتحادية".

واكد الفريجي، ان "العمل على تأخير عمل المحافظة امر غير وارد بقاموس المجلس لان مجلس المحافظة انتخب للخدمات ولابد من المضي بالمشاريع لان البصرة بحاجة إلى مشاريع اكبر لاسيما خدمات البنى التحتية وغيرها".

واعاد مجلس محافظة البصرة انتخاب اسعد العيداني محافظا بولاية ثانية لمدة 4 سنوات قادمة، فيما من المؤمل ان يعمل المحافظ تحت مراقبة مجلس المحافظة بعد 4 سنوات من غياب المجلس عقب حل المجالس على خلفية تظاهرات تشرين 2019.