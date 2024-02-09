2024-02-09 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا مجددا اليوم الجمعة، أن بلادها تعتزم مواصلة الالتزام بسياسة حل القضية الإقليمية مع روسيا والتوقيع على معاهدة سلام بين الدولتين. وأشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي، إلى أن من بين أولويات بلادها الرغبة في استئناف زيارات سكان جزر الكوريل السابقين إلى قبور أسلافهم. ونوهت الوزيرة، بأن حكومة […]

ظهرت المقالة اليابان تؤكد رغبتها في إبرام معاهدة سلام مع روسيا أولاً على ايرث نيوز.