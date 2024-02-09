2024-02-09 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/أعلن تحالف “ادارة الدولة” في محافظة واسط، اليوم الجمعة، الطعن بجلسة اختيار مناصب الحكومة المحلية بالمحافظة، فيما اشار الى أنه عمل “بوليسي سري” وعقدت الجلسة في “مكان مجهول ودهاليز مظلمة”. وقال التحالف في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “اللجوء للقانون هو اسمى درجات احترام الدستور وبناء الدولة وبما اننا في كتلة تحالف إدارة الدولة […]

ظهرت المقالة تحالف إدارة الدولة يطعن بجلسة اختيار مناصب حكومة واسط المحلية أولاً على ايرث نيوز.