2024-02-09 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأحصت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الجمعة، أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع خلال عام 2023، مؤكدة أن هذا الموضوع يشهد تحولاً كبيراً.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف، علي طارق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الدفع الإلكتروني يسير بتقدم مستمر بفضل دعم وتوجيهات رئيس الوزاء محمد شياع السوداني، والإصرار الحكومي على تحقيق هذا الهدف حفز جميع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات المالية بالتعاون في مجال توفير أدوات الدفع الإلكتروني للمواطن عبر القطاعين العام والخاص".وأشار، إلى أنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعميم الدفع الإلكتروني العام الماضي تحقق تقدم كبير جداً وقفزة بما يتعلق بأعداد نقاط البيع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث ارتفعت خلال نصف سنة فقط من حوالي 7 آلاف جهاز إلى 24 ألف جهاز في نهاية العام نفسه 2023"، متوقعاً، "زيادة أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل أكبر خلال عام 2024".ولفت، إلى أنه "تم إصدار ما يقارب مليونين ونصف المليون بطاقة في عام 2023 بين بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات مرتبطة بحساب لتفعيلها بهذا المجال".وأكد، أن "الدفع الإلكتروني في العراق يشهد تحولاً واضحاً، وهو يحتاج إلى قليل من الوقت؛ لكي تتمكن جميع المؤسسات وحسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالتحول إلى الأتمتة بشكل يضمن وجود منافذ دفع إلكترونية بعموم المؤسسات والأماكن".