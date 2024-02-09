وزير العدل: الحكومة مهتمة بملف حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الدولية

2024-02-09 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة، اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان والتزامها بتنفيذ التوصيات الدولية.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان بحضور عدد من أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات، لمناقشة أهم الاستعدادات بشأن تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقد خلال الشهر الجاري في جنيف".وأضاف البيان، أن "المجتمعين استعرضوا الاستعدادات لتطبيق عمل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير وفتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة حول إجراءات المناقشة وتوزيع الأدوار لتمثيل العراق في المحافل الدولية".وأكد شواني- بحسب البيان- "اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان والتزامها بتنفيذ التوصيات الدولية بهذا الشأن".