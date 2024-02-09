2024-02-09 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ علق مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الجمعة، على مشروع مترو بغداد. وقال الشمري في منشور على منصة “اكس”: “رغم التحديات التي يعيشها بلدنا تصر الحكومة ورئيسها ⁦ @mohamedshia⁩ بالاستمرار بمسيرة الاعمار وتحويل ⁧ بغداد⁩ والمحافظات ومابينهما الى ورش عمل متعددة”. ‏واضاف “الاعلان عن مشروع ⁧ #مترو_بغداد⁩ السريع الذي يتضمن 7خطوط و14محطة، ومساحة […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يعلق على مشروع مترو بغداد أولاً على ايرث نيوز.