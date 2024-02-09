مستشار السوداني يعلق على مشروع مترو بغداد
2024-02-09 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ علق مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الجمعة، على مشروع مترو بغداد. وقال الشمري في منشور على منصة “اكس”: “رغم التحديات التي يعيشها بلدنا تصر الحكومة ورئيسها @mohamedshia بالاستمرار بمسيرة الاعمار وتحويل بغداد والمحافظات ومابينهما الى ورش عمل متعددة”. واضاف “الاعلان عن مشروع #مترو_بغداد السريع الذي يتضمن 7خطوط و14محطة، ومساحة […]
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