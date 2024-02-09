2024-02-09 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ”أهداف معادية” في محيط دمشق، الجمعة. كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأنباء، متحدثا عن “سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية ومحيطها”. وأضاف المرصد أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الضربات. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن استهداف مطار المزة العسكري في […]

ظهرت المقالة سوريا تعلن التصدي لـ”أهداف معادية” قرب دمشق أولاً على ايرث نيوز.