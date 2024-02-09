2024-02-09 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى خميس الخنجر في مكتبه ببغداد، اليوم الجمعة، سلسلة من الاجتماعات مع قادة محافظة كركوك لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. وقد استمع الخنجر في بيان تلقته ايرث نيوز، إلى “وجهات النظر الخاصة بتسهيل تشكيل مجلس المحافظة واختيار محافظ كركوك ونوابه”. واضاف البيان “تنوعت الاجتماعاتُ التي حصلت على مدار الأيام الماضية مع قادة من […]

ظهرت المقالة الخنجر يقود اجتماعاتٍ متواصلة ببغداد لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك أولاً على ايرث نيوز.