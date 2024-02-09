مستشاره: حكومة السوداني ماضية بتحويل بغداد والمحافظات إلى ورش عمل متعددة

2024-02-09 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة، مضي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحويل بغداد والمحافظات إلى ورش عمل متعددة.وقال الشمري في تدوينه على منصة "x" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "رغم التحديات التي يعيشها بلدنا ‏تصر الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بالاستمرار بمسيرة الإعمار وتحويل بغداد‬ والمحافظات وما بينهما الى ورش عمل متعددة".وأضاف، أن "الإعلان عن مشروع مترو بغداد السريع الذي يتضمن 7خطوط و14محطة،ومساحة تغطية تصل لـ85% من العاصمة وبسعة 3 ملايين راكب يوميا".