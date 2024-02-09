اعتقال 6 مطلوبين بقضايا مخدرات في ذي قار بينهم اثنين بحوزتهم كغم من الكريستال واسلحة متنوعة

2024-02-09 15:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال منتسبيها 6 مطلوبين بقضايا مخدرات بينهم اثنين ضبطت بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال واسلحة نارية وبيضاء في محافظة ذي قار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار تمكنت من القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهم كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطٍ، ومسدس وسلاح كلاشنكوف مع عتاد مع آلة حادة (سكين أم الحلقة)".

وأضافت انه "تم تنفيذ أمر قبض صادر بحق أربعة متهمين صادر بحقهم أمر قبض"، مبينة انه "تم توقيف المتهمين أعلاه وفق (28) من قانون المخدرات".