كتل ديالى تواصل الحوار لاختيار رئيس ومحافظ: "مرشحو التسوية" خيار لحل الخلافات

2024-02-09 15:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، يوم الجمعة، استمرار المباحثات السياسية للوصول الى توافق حول تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئاسة المجلس في المحافظة.

وقال اللهيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "المباحثات والاجتماعات بين كافة الكتل مستمرة للوصول الى اتفاق يرضي كل الأطراف ويحل عقدة اختيار رئيس للمجلس ومحافظ لديالى".

وأضاف أن "الغريب في الأمر أنه بعد كل اتفاق يتغير كل شيء وأحيانا يصدر إتفاقاً مع كل ساعة أو ساعتين لكن يتغير"، لافتا الى أن "هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الكتل السياسية في ديالى وبغداد للوصول إلى اتفاق وينهي الخلافات".

بدوره بين عضو مجلس محافظة ديالى رعد مغامس التميمي، أن "قرار ديالى ليس في ديالى فقط بل يأتي من العاصمة بغداد".

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "الكتل السياسية في ديالى مرتبطة بكتل في بغداد وبالتالي فإن القرار السياسي يأتي من هناك وينفذ في المحافظة".

من جهته قال الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي راسم العكيدي، إنه "في السياسة لا يوجد طريق مسدود ولكن يتوقف الأمر عندما يتمسك طرفا ما بقراره ورأيه وفي هذا الحال يصبح الأمر متروكا لمباحثات سياسية عميقة تحل الخلافات".

وبين العكيدي، في حديثه لوكالة شفق نيوز أنه "حال استمرار الخلافات فإن هنالك خيارات يجب الذهاب إليها وأبرزها وضع مرشحين للتسوية وتتفق عليها كل الكتل ويتم تمرير تشكيل الحكومة كي لاتتأثر كل قطاعات الحياة في بقائها معلقة".

وفي سياق متصل أكد الباحث في الشأن السياسي والانتخابي علي عبد الستار، أن "الخلاف في ديالى ليس طائفيا بل هناك عدم اتفاق على الأشخاص المرشحين لمنصب المحافظ".

وأشار عبد الستار في تصريح لوكالة شفق نيوز، الى أن "مجلس ديالى منقسم الى فريقين وكل فريق يضم أشخاص من السنة والشيعة وهم من كتل مختلفة"، لافتا الى أنه "بحسب المؤشرات نتوقع أن يتم حسم الأمر خلال يومين عبر صدور توجيهات من زعامات سياسية في بغداد او اللجوء الى ترشيح أسماء غير المطروحة حاليا على طاولة المجلس".