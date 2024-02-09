بعد الطبيب.. اغتيال معلم في بغداد

2024-02-09 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، باغتيال معلم متقاعد من قبل مسلحين مجهولين شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين بستقلون دراجة نارية، فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل معلم متقاعد بالقرب من منزله ضمن منطقة الحرية شمال العاصمة بغداد، مما اسفر عن مقتله على الفور".

واضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادث".

وفي وقت سابق، أقدم مسلحون مجهولون، على اغتيال طبيب أطفال وحديثي الولادة بإطلاق النار عليه وسط بغداد.



