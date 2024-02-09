العمل تعلن إطلاق عملية المسح الميداني لفئة الأيتام

2024-02-09 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، إطلاق عملية المسح الميداني لفئة الأيتام.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أطلق في وقت سابق حملة بحث ميدانية للمتقدمين على الرابط الإلكتروني لفئة النساء والأيتام، ومن المؤمل بحث أكثر من 45 ألف متقدم من فئة الأيتام بعملية المسح الميداني".وأضاف، أن "هذه العملية انطلقت أمس الخميس وسيتم إدخال المشمولين إلى واجهة النظام"، لافتا، إلى أن "الوزارة شملت خلال العام الماضي أكثر من 15 ألف يتيم بالإعانات الاجتماعية".ولفت، إلى أن "التوجيه صدر بإجراء حملة كبرى لمسح جميع الأسر المتقدمة على الرابط من فئة الأيتام وإكمال إجراءاتها كافة؛ لشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية بعد توفير التخصيص وفق الملحق المالي للموازنة العامة لسنة 2024".وتابع، أن "إستراتيجية الوزارة خلال العام الجاري تقضي شمول الفئات الهشة بالإعانات وبينها فئات الأيتام، والتقديم على الرابط لا يزال مفتوحا للتسجيل عليه".