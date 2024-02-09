الاتصالات توقع مذكرة تفاهم لإمرار سعات ترانزيت ضخمة عبر العراق

2024-02-09 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقعت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإمرار سعات ترانزيت ضخمة عبر العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهود الحثيثة التي بذلتها وزيرة الاتصالات هيام الياسري والكادر الفني المتقدم للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الذي رافقها في حضور اعمال المؤتمر العالمي لاتصالات الشرق الأوسط (الكباستي/٢٠٢٤) المنعقد في دبي، أثمرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات التجارية لإمرار حركة الاتصالات الدولية عبر العراق ليكون ممراً استراتيجياً للترانزيت بين دول المنطقة وصولاً الى أوروبا".وأضافت، أن "الوزيرة رعت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة (دل) وشركة فودافون/تركيا لإمرار سعات ترانزيت ضخمة عبر العراق"، لافتة الى أن "الأولى هي إحدى الشركاء الرسميين للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".وأشارت الى أن "الوزيرة رعت توقيع مشروع انشاء نقطة تواجد (POP) للشركة العالمية (Sparkal) في أربيل مع شركة (دل)"، مبينة أنه "تم التوصل الى عدد آخر من التفاهمات المهمة مع شركات عالمية وخليجية أخرى تصب في صالح تحقيق ذات الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها الوزارة خاصة مع تزايد التحديات الأمنية في المنطقة وتوجه أنظار دول العالم الى العراق ليكون الممر الآمن البديل عند انقطاع الكوابل البحرية".