استثمار المثنى تطلق مشروعا لزراعة 35 آلاف دونم من النخيل والحنطة

2024-02-09 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الجمعة، إطلاق مشروعا لزراعة 35 آلاف دونم من النخيل والحنطة.وقال رئيس الهيئة عادل داخل الياسري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" شركة رافدي العراق باشرت بمشروعها الاستراتيجي لزراعة (25) ألف دونم من القمح و(10) آلاف دونم من النخيل في بادية السماوة، وذلك باستخدام تقنيات الري الحديثة وطرق حديثة في التسميد وبذور تستخدم لأول مرة تقاوم الجفاف والأملاح".وأضاف البيان، أن" الهدف من المشروع الاستراتيجي المهم هو إعادة هوية العراق الخضراء عبر زراعة بادية السماوة بالحنطة والشعير والنخيل والمحاصيل الزراعية الأخرى".وأكد أنه" خلال (5) سنوات سيكون هناك (10) آلاف دونم من النخيل بأصناف متعددة نسيجية ومن مناشئ عالمية إنكليزية وأمريكية"، مضيفاً أن" هذا المشروع سيسهم بتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة".