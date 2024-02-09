مستشار السوداني: الاعلان عن "المترو" وسط التحديات إصرار على تحويل بغداد لورشة عمل

2024-02-09 15:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، ان الاعلان عن "مترو بغداد" وسط التحديات إصرار على تحويل بغداد لورشة عمل.

وقال الشمري بتغريدة له على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم": "رغم التحديات التي يعيشها بلدنا.. ‏تصر الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني،‬⁩ بالاستمرار بمسيرة الاعمار وتحويل ⁧‫بغداد‬⁩ والمحافظات وما بينهما الى ورش عمل متعددة".

واضاف: تم "‏الاعلان عن مشروع ⁧‫مترو بغداد‬⁩ السريع الذي يتضمن 7 خطوط و14محطة، ومساحة تغطية تصل لـ85% من العاصمة وبسعة 3 ملايين راكب يوميا.

ويوم امس الخميس، أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء - النجف، بحسب بيان المكتب الاعلامي للحكومة.