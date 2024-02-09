بينهم ألونسو.. 10 مرشحين لقيادة برشلونة

2024-02-09 15:30:04 - المصدر: قناة الاولى

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ما زال الجدل مستمرا بشأن هوية المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني بعد إعلان تشافي هيرنانديز المدرب الحالي رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ورصدت صحيفة موندو ديبورتيفو قائمة بعشرة مدربين مرشحين لتولي المسؤولية خلفا لتشافي.

وتضم القائمة مدربين متاحين مجانا مثل الثنائي الألماني هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق ويورجن كلوب مدرب ليفربول الذي أعلن أيضا رحيله بنهاية الموسم الجاري.

و تضم القائمة أسماء أخرى بارزة ولكن مهمة التعاقد معها ستكون صعبة مثل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

ورشحت الصحيفة الكتالونية أسماء أخرى تبدو حظوظها أقل مثل إيمانول ألجواثيل المدير الفني لفريق ريال سوسيداد والفائز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو وميتشل مدرب جيرونا.