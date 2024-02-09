القبض على 3 من تجار المخدرات وضبط 9 مخالفين لشروط الإقامة في بغداد

2024-02-09 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على 3 من تجار المخدرات وضبط 9 مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات أجنبية في بغداد.وقال بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وعبر معلومات استخبارية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المعنية، فيما استطاعت مفارز المديرية آنفا من ضبط (9) مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات أجنبية في منطقة كمب سارة ببغداد داخلين إلى البلاد بصورة غير شرعية، حيث تم تسليمهم أصوليًا إلى الجهات ذات الاختصاص".