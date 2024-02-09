بنزيما يثير الجدل مرة أخرى

2024-02-09 16:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأثار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، الجدل مجددا حول وجود أزمة أخرى مع مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.ودخل بنزيما خلال الفترة الأخيرة في أزمة قوية مع جاياردو؛ بسبب غيابه عن التدريبات، وبناء عليه تم استبعاده من معسكر دبي الأخير ثم مباراتي الفيصلي في كأس الملك والطائي بدوري روشن "الدوري السعودي للمحترفين".وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الأزمة انتهت بين الطرفين، بعد تدخل بعض المسؤولين من إدارة "العميد".لكن نجم ريال مدريد السابق، عاد مجددا لإثارة الجدل، مساء الجمعة، بعدما فتح حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام" بعد فترة من إغلاقه.المثير في الأمر، أن بنزيما حذف جميع الصور الخاصة بنادي الاتحاد من حسابه، ما يفتح الباب حول وجود أزمة جديدة.وكان جاياردو، حدد شرطا عقب مباراة الطائي لعودة بنزيما، يتمثل في وصوله إلى حالة بدنية جيدة في المقام الأول.