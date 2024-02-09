2024-02-09 16:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بعد إعلان الحكومة العراقية، أمس الخميس عن إطلاق الفرصة الاستثمارية لمشروع مترو بغداد الذي سيتسع لنقل ثلاثة ملايين شخص يومياً في العاصمة ينتظر البغداديون ولادة هذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات، فيما تطرح الأرقام المعلنة، تساؤلات هامة عن المشروع وتبعاته.

وبحسب ما أعلنته الحكومة فان الذين سيتنقلون عبر المترو يشكلون سيكون 3 ملايين شخص يوميًا، وهذا الرقم تقريبا يشكل 50% من اجمالي المتنقلين ببغداد يوميا في ساعات الدوام الرسمي، بحسب تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".





اقبال ضعيف وتشغيل قليل لوسائل النقل العام

ومن مترو بغداد، تلقي "بغداد اليوم" نظرة عن واقع وسائل النقل العام في العراق، ولاسيما بغداد، وبحسب بيانات حكومية، هناك اكثر من ألف و200 حافلة للنقل العام التابعة لوزارة النقل في العراق لايعمل منها سوى 644 حافلة، أي بنسبة 53%، ويبلغ إجمالي عدد المقاعد أكثر من 68 ألف مقعد، لكن في عام 2022 بلغ عدد الركاب المتنقلين بهذه الحافلات داخل بغداد نحو 4 الآف و500 شخص فقط.

بالمقابل، تقدر مديرية المرور العامة انه خلال ساعات الدوام الرسمي تسير في بغداد اكثر من 3.5 مليون عجلة يوميا.

وبينما يبلغ عدد سكان بغداد وفق تقديرات وزارة التخطيط 9 ملايين نسمة من اصل 43 مليون نسمة، اي بنسبة 20%، فأن اسقاط هذه النسبة ايضا على عدد موظفي العراق البالغ 4.5 مليون موظف، سيكون هنالك 900 ألف موظف في بغداد لوحدها، وبذات الطريقة فأن هناك 2.6 مليون طالب يتنقلون في بغداد من اصل 13 مليون طالب في العراق حسب وزارة التربية، فضلا عن اكثر من 150 ألف طالب في الجامعات ببغداد.

هذا يعني ان هناك 3.6 مليون بين طالب وموظف يتنقلون في بغداد يوميًا فيما عدا بقية المراجعين للدوائر الحكومية والكسبة وموظفي القطاع الخاص، مايشير الى ان اكثر من 6 ملايين مواطن عراقي على الاقل يتنقل في بغداد يوميا.

لكن فقط اقل من 5 آلاف شخص قام بالتنقل عبر حافلات النقل العام الحكومية، أي مانسبته 0.8% من اجمالي المتنقلين.

هذا يطرح تساؤلات عما اذا كان مترو بغداد سينجح بخطف نصف المتنقلين اليوميين في بغداد، حيث ان قدرته تبلغ نقل 3 ملايين مواطن يوميا في بغداد، الامر الذي سيتطلب ان يتخلى الكثير عن عجلاتهم، والتوجه نحو التنقل بالمترو.

يشار إلى أن مشروع مترو بغداد يتكون من 7 خطوط، و 14 محطّة طرقية متوزعة بين مناطق؛ العلاوي، والشعب، وساحة الطيران، والبلديات، والكاظمية، ومطار بغداد، والدورة، وساحة ميسلون، والزعفرانية، وساحة عدن، والبياع، والقادسية، ويمر في مسارات متعددة، بطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يومياً، ويغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد، بحسب وزارة النقل.