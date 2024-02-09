موقع حكومي: أكثر من 4 مليارات دينار واردات غير نفطية للسليمانية وتوابعها خلال أسبوع

2024-02-09 16:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف موقع الشفافية الحكومي في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن حجم الواردات غير النفطية لمحافظة السليمانية وتوابعها، مشيرا الى انها بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال الموقع في تقريره الأسبوعي والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من الثالث من شباط الجاري وحتى التاسع منه، هي 4 مليارات و809 ملايين و858 ألفا و790 دينارا".

وأضاف إن "نحو 3 مليارات و460 مليونا و255 ألفا و300 دينار منها، أي نسبة 72% نقدية، و696 مليوناً و324 ألفاً و500 دينار، أي بنسبة 14% على شكل صكوك، و653 مليونا و279 ألفا و990 دينارا على شكل مقاصة بنسبة 14%.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان أعلن، يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.

وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: "أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".

وأضاف: "الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني shafafiat.net".

ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".