2024-02-09 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير الدفاع وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الجمعة، على ضرورة توفير الخدمات والجوانب الادارية واللوجستية للمقاتلين. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه “ضمن زيارته الميدانية المستمرة، تفقد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، موقع معسكر التاجي، اليوم الجمعة الموافق ٩ شباط ٢٠٢٤، يرافقه عدد من ضباط الوزارة”. واطلع الوزير على “مراحل […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع يؤكد من معسكر التاجي ضرورة توفير الخدمات والجوانب الادارية واللوجستية للمقاتلين أولاً على ايرث نيوز.