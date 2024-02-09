2024-02-09 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يجري نادي باريس سان جيرمان محاولة جديدة لمنع انتقال نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد. وعاد اسم مبابي ليقترن بريال مدريد في الآونة الأخيرة، مع اقتراب عقده مع باريس سان جيرمان من نهايته في صيف العام الحالي. ودخل كيليان مبابي خلال شهر يناير/ كانون الثاني الحالي الفترة الحرة، التي تسمح له بالتفاوض مع […]

ظهرت المقالة بعرض ضخم.. باريس سان جيرمان يعرقل رحيل مبابي إلى ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.