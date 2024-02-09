باكستان.. نواز شريف يعلن فوزه بالانتخابات العامة

2024-02-09 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات العامة قائلا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف حصد أكبر عدد من الأصوات. وكانت النتائج المبكرة للانتخابات الباكستانية أظهرت تقدم حزب نواز شريف، إذ إنه بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية نتائج 51 مقعدا من […]

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