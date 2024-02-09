2024-02-09 16:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

اصدرت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، بيانا حملت فيه الولايات المتحدة مسؤولية مقتل قادتها، فيما اكدت أنها لن تترك دمائها. وتاليا نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم(فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) إن من حرر أرض العراق في الحقبة الأولى من الاحتلال الأمريكي، وهزم صنيعته القاعدة وداعش، […]

ظهرت المقالة مصوبة نحو أميركا.. بيان شديد اللهجة من كتائب حزب الله أولاً على ايرث نيوز.