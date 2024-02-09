2024-02-09 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة ،ضبط 3 حاويات تحتوي أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبعملية نوعية جديدة استندت الى معلومات دقيقة من رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي، وبعد استحصال قرار من قاضي التحقيق المختص تمكنت من ضبط ثلاث حاويات تحتوي ( أدوية بشرية متنوعة) غير مصرح بها مخبأة خلف مواد لغرض تهريبها".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها الى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين".