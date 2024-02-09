بعد غياب 5 سنوات.. مجلس محافظة نينوى يرسم خارطة مهامه للمرحلة القادمة

2024-02-09 17:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن أولويات المرحلة المقبلة للحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الحاصود لـ "بغداد اليوم"، إن "الملفات المهمة للحكومة المحلية في محافظة نينوى تتضمن إنهاء ملف النزوح بالكامل وإكمال المشاريع العمرانية وخاصة في مجال القطاع الصحي".

وأضاف، أن "مجلس نينوى سيكون دوره رقابيا على أداء المحافظ"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على ممارسة الدور التشريعي".

وأوضح رئيس المجلس أنه "ستكون لنا مرحلة تقييم خلال الأشهر المقبلة لمدراء الدوائر العامة ورؤساء الحكومات المحلية، والأهم هو إكمال جميع المشاريع المتلكئة".

وأمس الخميس، قرر محافظة نينوى، تأجيل جلسته حتى اشعار اخر بعد فشل الاتفاق على منصبي النائب الاول والثاني للمحافظ.

وأجل مجلس محافظة نينوى جلسته الاولى عدة مرات لعدم حسم المناصب من قبل قادة الكتل ومنها منصب رئاسة مجلس المحافظة.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية في الموصل، عن أن كتلة نينوى الموحدة لم تحسم مرشحها حتى الان لمنصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى.

واوضحت، أن قوى الاطار التنسيقي رشحت عضو مجلس نينوى عن تحالف العقد الوطني احمد الحاصود لشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.