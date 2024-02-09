تفاصيل جديدة عن مقتل "معلم الحرية" ببغداد.. الشكوك تحوم حول زوجته

2024-02-09 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بتفاصيل جديدة بشأن مقتل معلم متقاعد في أحد أحياء العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن ضباط التحقيق الجنائي لاحظوا على الجثة بعد القتل اثار خنق وحسب ادعاء زوجته بأنه تم سرقة مبلغ قدره 5 مليون دينار عراقي.

واضاف ان الشرطة قامت باعتقال "زوجة المعلم" لوجود معلومات بأن لديها علاقة بشخص كان يتردد عليها للدار، ويعتقد أنها متفقة معه على عملية القتل.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من يوم الجمعة، بمقتل معلم متقاعد، بهجوم مسلح نفذه مجهولين في منطقة الحرية ببغداد.