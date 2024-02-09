معلومات جديدة "مثيرة" عن حادثة قتل المعلم في بغداد

2024-02-09 17:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة (9 شباط 2024) عن معلومات جديدة "مثيرة" عن مقتل معلم متقاعد في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "لوحظ على جثة (المعلم) بعد القتل آثار خنق وحسب ادعاء زوجته بانه تم سرقة مبلغ خمسة ملايين دينار" من الدار الواقع في منطقة الحرية شمالي العاصمة بوقت سابق اليوم.

ولفت المصدر الى "اعتقال القوات الأمنية الزوجة لوجود معلومات تفيد بان لديها علاقة مع شخص كان يتردد عليها للدار ويعتقد انها متفقه معه على عملية قتل (الزوج)".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم، بان معلماً متقاعداً قد اغتيل من قبل مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا عليه النار وارداه قتيلاً قرب منزله بمنطقة الحرية شمال العاصمة بغداد.