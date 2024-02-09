كوريا: حجم التبادل التجاري مع العراق في تزايد

2024-02-09 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري مع العراق في تزايد نتيجة الاستقرار الأمني.وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد النيابي برئاسة النائب ديلان غفور صالح رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضوية النائب محمد صديق رئيس لجنة الصداقة العراقية الكورية والنائب حيدر السلامي نائب رئيس لجنة الصداقة والنائب وطبان المنصور عضو لجنة الصداقة التقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية كيم تاي هو في مدينة سيئول".وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء، رحب الجانب الكوري بالوفد النيابي العراقي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تفعيل عمل لجان الصداقة بين البلدين، لا سيما سبل التعاون في المستويات البرلمانية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية".وأشار، إلى أن "الوفد العراقي تطرق إلى مواضيع واتفاقيات قيد التنفيذ مع الجانب الكوري الجنوبي، منها مشروع اتفاقية حماية الاستثمار واتفاقية الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات المهمة".وأوضح كيم تاي هو- بحسب البيان- أن "حجم التبادل التجاري والشركات الاستثمارية بين كوريا والعراق في تزايد بفضل ما وصل إليه العراق من استقرار أمني خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة".