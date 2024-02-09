كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح للتدريبات

2024-02-09 18:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد عودة النجم محمد صلاح للتدريبات.وقال كلوب: إنه يأمل أن يتمكن محمد صلاح نجم فريقه من العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع المقبل، إذ يتطلع قائد منتخب مصر للعودة سريعا من الإصابة.وتعرض صلاح للإصابة في عضلات الفخذ، خلال الشوط الأول من مواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، ليعود إلى ليفربول لتلقي العلاج، قبل أن تودع مصر المسابقة من دور الستة عشر بخسارة ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.وقال كلوب للصحفيين عن عملية تعافي صلاح قبل مواجهة بيرنلي، غدا السبت: "نأمل أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل".وأضاف، "إنه يعمل بوتيرة كاملة الآن، لكن انظر، الأمر إيجابي. سيعود إما الأسبوع المقبل أو الذي يليه. لكن إذا سألته، ستكون عودته الأسبوع المقبل".ويتساوى صلاح مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (14 هدفا)، وهو ما يجعله من أهم اللاعبين في ليفربول الساعي للفوز باللقب.ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، متفوقا بنقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي لعب مباراة أقل.