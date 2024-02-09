كرة اليد.. ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي

2024-02-09 18:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن الجولة السادسة لمنافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023 - 2024.

ففي المباراة الاولى فاز فريق الجيش على فريق ذي قار بنتيجة كبيرة قوامها 28-19 هدف.

وفي المواجهة الثانية فاز فريق نادي الشرطة بفارق كبير بنتيجة 41 - 21 هدف.

أما اللقاء الثالث والاخير الذي شهد تنافساً حاداً بين فريقي نفط البصرة ونغدي نفط ميسان انتهى بفوز نفط البصرة بفارق هدفين بنتيجة 28-26 هدف.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري العراقي لكرة لليد برصيد 18 نقطة.