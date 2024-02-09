بنزيما يلغي صور "اتحاد جدة" على "انستغرام" وجدل بشأن استمراره في الفريق السعودي

2024-02-09 18:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اثارة المهاجم الفرنسي كريم بن زيما "الجدل" بعد قيامه بحذف صور نادي الاتحاد من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، لاسيما في ظل غياب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 عن الفريق مؤخراً وتوتر العلاقة مع فريقه السعودي.

وفي خطوة مماثلة ألغى الحساب الرسمي لاتحاد جدة على "إنستغرام" متابعة الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد.

وكشفت التقارير الصحافية أن العلاقة متوترة بين اتحاد جدة واللاعب البالغ من العمر "36 عاما"، والذي غاب عن التدريبات في الأسابيع الماضية، قبل أن يظهر في الأيام الماضية بأحد التدريبات، إلا أن صحيفة "ماركا"، قالت: العلاقة مقطوعة بين المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو وكريم بنزيما، وبعد أن بدا أن كل شيء عاد إلى الهدوء، ظهرت العاصفة مرة أخرى داخل أروقة النادي.

وأضافت الصحيفة الرياضية اليومية: بنزيما، الذي غاب في الأسابيع الأخيرة عاد إلى التدريبات وأثار الجدل مجددا، خلال جلسة تدريب، يوم الاثنين، أمر غاياردو لاعب ريال مدريد السابق بخوض تدريبات فردية بعيدا عن المجموعة، لكن بنزيما رفض ذلك وغضب، ثم غادر الجلسة التدريبية.

وزادت "ماركا": لم يتم استدعاء بنزيما لمباراة الفريق الأخيرة أمام الطائي، وقد شوهد وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين المصابين، ولا تزال حالة عدم الاستقرار تحوم حول مستقبل بنزيمة مع الفريق.