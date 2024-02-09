2024-02-09 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب شيخ عام قبيلة السواعد، دي عزيز حمود الحطاب، اليوم الجمعة، بان يكون ثأر ابو باقر الساعدي، بطرد المحتل الامريكي من العراق. وقال الشيخ الحطاب في بيان تلقته ايرث نيوز: “ترجل عن صهوة جواده القائد الكبير ابن قبيلة السواعد الحاج أبو باقر الساعدي، الذي انتقل إلى رحاب المولى القدير شهيدا صادقا شجاعا”. واضاف […]

ظهرت المقالة شيخ عام قبيلة السواعد يطالب بثأر أبو باقر الساعدي: ان يكون بطرد المحتل الامريكي من العراق أولاً على ايرث نيوز.