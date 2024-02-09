2024-02-09 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون فلسطيني نازح، وبدء عملية عسكرية للقضاء على ما تبقى من كتائب لحماس، بحسب بيان. وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه “من الواضح أن عملية عسكرية ضخمة في رفح تجبرنا على إخلاء المدنيين من منطقة القتال”. وأوضح البيان بأن “رئيس […]

ظهرت المقالة نتنياهو يأمر بالاستعداد لإخلاء سكان رفح لبدء عملية عسكرية أولاً على ايرث نيوز.