2024-02-09 19:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

وضع مسؤول امريكي، اليوم الجمعة (9 شباط 2024) شرطًا لتوقف الضربات الجوية الامريكية في العراق.

ونقلت الجزيرة عن مسؤول عسكري أمريكي قوله تابعته "بغداد اليوم"، "أوضحنا للحكومة العراقية أننا لن نشن ضربات في حال توقف الهجمات على قواتنا".

وأضاف "نحث الحكومة العراقية بشدة على اتخاذ إجراءات ضد (الفصائل المسلحة)".

يشار الى ان الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق منتصف الاسبوع الحالي، التي أسفرت عن اغتيال، "أبو باقر الساعدي"، القيادي البارز في كتائب حزب الله بمزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن وبغداد، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

والأربعاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية ، إن الساعدي "كان مسؤولا عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة" حسب قولها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان أمس إن الضربات الأميركية "تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية".

وأضاف أن "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق و900 في سوريا المجاورة في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة داعش.

وأعلنت بغداد أمس استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل، بهدف مناقشة مستقبل التحالف الدولي في البلاد، .

وعلّقت هذه المحادثات الهادفة بحسب بغداد إلى "إنهاء مهمة" التحالف في العراق، أواخر يناير كانون الثاني الماضي بعد الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.