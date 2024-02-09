"من بينها العراق".. المنتخب الأردني يبحث عن تسجيل اسمه ضمن قائمة الأبطال الأوائل لآسيا

2024-02-09 19:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يسعى المنتخب الأردني، إلى تسجيل اسمه ضمن قائمة أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، وذلك في المواجهة المرتقبة يوم غد السبت أمام نظيره القطري، المستضيف للبطولة، في المرحلة النهائية لبطولة كأس آسيا.

ويستضيف ستاد لوسيل في الدوحة يوم السبت نهائي كأس آسيا بين منتخب قطر الذي أقصى إيران ومنتخب "النشامى" الذي عبر كوريا الجنوبية في المرحلة السابقة.

وسبق لمنتخبات إيران والسعودية واليابان والعراق وقطر، التتويج بالبطولة الكبرى في أول نهائي تخوضه فيها، وهو ما يسعى المنتخب الأردني تحقيقه إذ لم يسبق له خوض النهائي في تاريخه.

وانطلقت نسخة كأس آسيا الأولى بنظام الأدوار الإقصائية في عام 1972 لتتوج إيران فيها بلقبها الثاني والذي شهد حينها التأهل الأول لها للنهائي، إذ فازت في النسخة السابقة التي كانت تعمل بنظام المجموعات.

وأمام كوريا الجنوبية في بانكوك التايلندية عام 1972، تقدم المنتخب الإيراني بهدف علي جباري عادله بارك لي تشون عند الدقيقة 65 قبل أن يحسم حسين كالاني اللقاء عند الدقيقة 108.

ويعد المنتخب السعودي أول عربي يحقق البطولة بعد تأهله الأول إلى النهائي وذلك في عام 1984 بالبطولة التي أقيمت في سنغافورة.

ولعب المنتخب السعودي النهائي أمام الصين وأنهى اللقاء بهدفين دون رد سجلهما شايع النفيسة وماجد عبدالله، ليفتتح "الصقور الخضر" تتويج العرب في النهائي الأول.

وعاد الصقور الخضر إلى النهائي الثالث على التوالي عندما اصطدم باليابان في نهائي 1992 حينها حقق "الساموراي" بطولته الأولى في بلوغه الأول كذلك عن طريق تاكويا تاكاغي.

وانتظرت قارة آسيا 15 عاما لتعرف بطلا جديدا في النهائي الأول له وذلك عندما حقق العراق بهدف يونس محمود بطولته الوحيدة على حساب السعودية في 2007.

وعرفت النسخة الماضية من كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات، بطلا جديدا في تأهله الأول، وذلك عندما تغلب المنتخب القطري على الياباني بنتيجة 3 – 1 في النهائي بأبوظبي الإماراتية.