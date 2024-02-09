تبدأ بعد ساعات وتستمر يومين.. خارطة بتوزيع الامطار على مناطق العراق

2024-02-09 19:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة ( 9 شباط 2024)، حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشار الى تعرض العراق إلى منخفض جوي تتساقط معه الأمطار في أماكن متفرقة.

وقال السلامي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ايام عديدة من المتابعة ها نحن نقترب جدا من تأثير الحالة الجوية الممطرة (الاولى) خلال هذا الاسبوع حيث تتاثر البلاد بنزول منخفض جوي (قطع) مصحوب بجبهة سطحية مدارية رطبة".

وأضاف، أن "الطقس غدا سيكون في المناطق كافة مشمس الى غائم جزئي وغائم احيانا في مناطق الوسط والفرات الاوسط والجنوب ثم تتطور السحب سريعا صبيحة يوم غد جهة غرب البلاد مصحوبة بجبهة ممطرة تؤثر على مناطق شرق الانبار والتي من المتوقع تعرضها لامطار متوسطة الشدة غزيرة احيانا مع البرق والرعد ثم تشمل محافظة كربلاء بامطار متوسطة الشدة غزيرة احيانا".

وتابع: "ستدخل السحب الممطرة محافظة النجف والتي بدورها كما تشير التوقعات تعرضها لأمطار غزيرة ثم الديوانية بأمطار متوسطة غزيرة غربها ثم السماوة وباديتها بأمطار متوسطة الشدة غزيرة احيانا (السيول مرتفعة في البادية)"، مشيرا الى أن "فرص الامطار تشمل ايضا محافظة بابل بأمطار متوسطة الشدة لايستبعد غزارتها ايضا".

ولفت السلامي الى أن "محافظات بغداد وجنوب صلاح الدين وذي قار والبصرة تطالها الامطار ايضا وفرص متوسطة على الاغلب"، مبيناً أن "بقية المدن فرصها كما يبدو ضعيفة اي محافظات ديالى وميسان وواسط في حين تكون معدومة في المنطقة الشمالية".

واشار الى، أن "التنبيهات قائمة لمحور تمركز المنخفض الجوي (النجف وكربلاء والسماوة وجنوب شرق الانبار ) مع احتمالية تشكل سحب عملاقة مصحوبة بتساقط حبات البرد (الحالوب) اضافة للرياح الهابطة من السحب".

وأوضح الراصد أن "الحالة المطرية تبدأ فجر الغد وتستمر الى يوم الاحد، علما ان التوقعات قابلة للتغيير بنسبة كبيرة فيما يخص مواقع الغزارة"، مضيفاً أن "ذروة الحالة المطرية بعد ظهر السبت الى صباح يوم الاحد والمفاجئات واردة".







