النقل: ماضون في إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة

2024-02-09 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، استمرارها في إعادة طائرات الناقل الوطني الجاثمة الى الخدمة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، وبتوجيه من قبل الوزير أجرى زيارة الى مدينة القاهرة للاجتماع مع الشركة المصرية لصيانة الطائرات الجاثمة".وأضاف البيان، أن "عبد المنعم يتابع سير اعمال إعادة عمرة محارك عدد (2)"، مشيرا الى أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولاً إيجابياً في مسار إعادة تشغيل عدد من الطائرات سواء عن طريق صيانتها أو إستلام محارك جديدة تم التعاقد على شرائها مع كبريات الشركات العالمية".يشار أن وزارة النقل تمكنت في وقت سابق من إعادة خمس طائرات الى الخدمة من طرازات A320,A220,MAX, crj900,B737، وقد باشرت جميعها العمل ضمن رحلات الناقل الوطني.