صافرة موريتانية تدير نهائي أمم أفريقيا

2024-02-09 20:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي "كاف"، اختار الحكم الدولي دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.ويدير دحان، نهائي النسخة ال34 من كأس أمم أفريقيا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، يوم الأحد المقبل.ويعاون دحان، الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والزامبية ديانا شيكوتيشا، بجانب الحكم الرابع المغربية بشرى كربوبي، فيما يضم طاقم التحكيم، المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ويساعده ريفيرت ماريا.وأدار بيده صاحب ال32 عاما مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي بين اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني بجانب إدارة نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في نسخة 2019 بين غينيا، والكاميرون.وأدار بيده في النسخة الحالية للكان مباراتي مصر، وموزمبيق في دور المجموعات وأنجولا وناميبيا في ثمن النهائي.