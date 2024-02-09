2024-02-09 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، استمرارها في إعادة طائرات الناقل الوطني الجاثمة الى الخدمة، ضمن خطة عملية يشرف على تنفيذها بشكل مباشر وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي. وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، وتلقته ايرث نيوز: إن “مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم، وبتوجيه من قبل الوزير أجرى زيارة الى […]

ظهرت المقالة النقل: ماضون في إعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة أولاً على ايرث نيوز.