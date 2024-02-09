المقاومة العراقية تضرب هدفا حيويا على سواحل البحر الميت

2024-02-09 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، ضرب هدف حيوي في سواحل البحر الميت. وذكرت المقاومة في بيان انه “نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة ، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت. وتؤكد المقاومة الإسلامية […]

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