2024-02-09 21:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الجمعة، اخوتها في الجهاد إلى الالتحاق بصفوفها للمشاركة في طرد الاحتلال. وذكرت المقاومة في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “ما منحته المقاومة الإسلامية اليوم من فرصة لقوات الاحتلال للخروج من أرض المقدسات كطوق نجاة، لم تحصل عليها بالأمس على الرغم من وساطاتهم وتوسلاتهم قبل هزيمتهم بقضهم وقضيضهم […]

ظهرت المقالة المقاومة: ندعو أخوتنا في الجهاد إلى الالتحاق بصفوفنا للمشاركة في طرد الاحتلال أولاً على ايرث نيوز.