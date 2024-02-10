عجلة دوري نجوم العراق تستأنف الدوران بإقامة أربع مواجهات اليوم

2024-02-10 05:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاود عجلة دوري نجوم العراق لكرة القدم الدوران بعد توقفها يوم 31 من شهر كانون الاول 2023 من العام الماضي بسبب مشاركة المنتخب الوطني العراقي ببطولة كاس اسيا.

وتستأنف المواجهات الكروية اليوم، بإقامة أربع مباريات، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 للموسم 2022-2024، ثلاثة منها في بغداد وواحدة في دهوك.

ويستضيف فريق الحدود في أولى مباريات الجولة 13 على ملعب الكرخ ببغداد، فريق زاخو عند الساعة الثانية من بعد الظهر .

بينما تقام مباراتان عند الساعة الرابعة والنصف عصراً تجري الاولى على ملعب دهوك بين اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك وضيفه فريق القاسم، ويحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية بين فريقي الطلبة وضيفه نفط البصرة.

ويختتم مباريات اليوم الأول من الجولة 13 فريقا القوة الجوية وضيفه فريق الميناء وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي ايضاً عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وكانت منافسات الجولة 12 انتهت بتصدر فريق القوة الجوية برصيد 30 نقطة يليه الشرطة برصيد يلاحقه الشرطة بالوصافة برصيد 25 نقطة ثم الزوراء ثالثا برصيد 23 نقطة .